Бесплатные занятия по зумбе для пенсионеров стартовали в Путевом проезде

Пенсионеров Алтуфьевского района приглашают на бесплатные занятия по зумбе, которые стартовали в центре соцобслуживания в Путевом проезде. Как отметила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова, тренировки ведет Владимир Нескучный, и фамилию свою он оправдывает.

— Во время занятий участники в танце прорабатывают все проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы, задействовав, в том числе, самые глубокие мышцы, — уточнила Светлана Астапова.

Как подчеркнули в ЦСО, занятия по зумбе организованы в рамках программы «Московское долголетие», поэтому желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Также участникам предложат наиболее удобное для них время занятий, которые проходят по вторникам и пятницам: 10.00, 11.00 или 12.00. (вт)