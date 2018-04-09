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Бесплатные занятия по зумбе для пенсионеров стартовали в Путевом проезде
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Бесплатные занятия по зумбе для пенсионеров стартовали в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Пенсионеров Алтуфьевского района приглашают на бесплатные занятия по зумбе, которые стартовали в центре соцобслуживания в Путевом проезде. Как отметила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова, тренировки ведет Владимир Нескучный, и фамилию свою он оправдывает.
— Во время занятий участники в танце прорабатывают все проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы, задействовав, в том числе, самые глубокие мышцы, — уточнила Светлана Астапова.
Как подчеркнули в ЦСО, занятия по зумбе организованы в рамках программы «Московское долголетие», поэтому желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Также участникам предложат наиболее удобное для них время занятий, которые проходят по вторникам и пятницам: 10.00, 11.00 или 12.00. (вт)
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