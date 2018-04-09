Фото для проекта «Бессмертный полк» бесплатно распечатают в центре госуслуг на Алтушке

В офисе «Мои документы» Алтуфьевского района, как и в других центрах госуслуг столицы, проходит проект «Бессмертный полк». Все желающие могут принести фотографии и письма своих родных, близких, соседей — участников Великой Отечественной войны. Материалы отсканируют и разместят в электронной книге.

«К шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения», — уточняется на сайте центра.

Напомним, что центр госуслуг района Алтуфьевский находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Время работы — ежедневно с 08.00 до 20.00. (вт)