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На Магаданской, 13 участковый отчитается перед жителями о проделанной в прошлом году работе
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На Магаданской, 13 участковый отчитается перед жителями о проделанной в прошлом году работе 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Отчет участкового уполномоченного во дворе дома 13 на Магаданской улице будет представлен жителям Лосинки в понедельник, 9 апреля. Встреча начнётся в 19.00. Об этом сообщили в УВД по СВАО.
— По традиции каждую весну участковые отчитываются перед населением о своей работе. Отчеты проходят в формате открытых встреч. Жители района могут задать свои вопросы представителям полиции и сообщить о правонарушениях со стороны соседей, — отметили в управлении.
Еще один отчет прозвучит во вторник, 10 апреля, по адресу ул. Изумрудная, д. 13, корп. 3. (иб)
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