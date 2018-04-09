На Магаданской, 13 участковый отчитается перед жителями о проделанной в прошлом году работе

Отчет участкового уполномоченного во дворе дома 13 на Магаданской улице будет представлен жителям Лосинки в понедельник, 9 апреля. Встреча начнётся в 19.00. Об этом сообщили в УВД по СВАО.

— По традиции каждую весну участковые отчитываются перед населением о своей работе. Отчеты проходят в формате открытых встреч. Жители района могут задать свои вопросы представителям полиции и сообщить о правонарушениях со стороны соседей, — отметили в управлении.

Еще один отчет прозвучит во вторник, 10 апреля, по адресу ул. Изумрудная, д. 13, корп. 3. (иб)