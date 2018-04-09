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Центры «ЭПИ» и «ЭПИ-Алтуфьево» представили район на городском фестивале некоммерческих организаций
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Центры «ЭПИ» и «ЭПИ-Алтуфьево» представили район на городском фестивале некоммерческих организаций 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Большой фестиваль некоммерческих организаций Москвы «Открытое знание» прошел 7 апреля в Царском зале Измайловского кремля. На празднике было представлено множество некоммерческих организаций, среди них — музыкально-эстетический центр «ЭПИ», расположенный на Стандартной улице, и общественное объединение юношества и молодежи «ЭПИ-Центр» на Костромской. Об этом рассказала заместитель директора «ЭПИ» Ольга Логвиненко.
— ЭПИшки рассказывали о своей работе, проектах и приглашали на тематические выездные программы всех желающих, которые подходили к стенду организации. Активисты ООЮМ «ЭПИ-центр» приняли участие в интеллектуальной игре «Космобрейн» и заняли четвертое место. Также ребята проводили ярмарку игр для гостей фестиваля, Коллективы МЭЦ «ЭПИ» тоже не остались в стороне и приняли участие в праздничном концерте, Вот такая насыщенная суббота у нас вышла! — отметила Ольга Логвиненко.
Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» находится по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1, а досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» на Костромской улице, д. 14А. (вт)
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