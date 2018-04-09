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Встреча главы управы района Выхино-Жулебино с населением пройдет 18 апреля
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Встреча главы управы района Выхино-Жулебино с населением пройдет 18 апреля 

Управа района Выхино-Жулебино 38 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В среду, 18 апреля, глава управы района Выхино-Жулебино Сергей Зотов пообщается с жителями района на традиционной встрече с населением.
На встрече будут представлены два доклада «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта».
Жители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы в устном или письменном виде.
Встреча пройдет в 19.00 в школе № 1363 на Рязанском проспекте, дом 68, корпус 2. (вт)
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