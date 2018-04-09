Новые санкции США против России не нанесут ущерба торговле, заявил эксперт

"Все эксперты склоняются к тому, что если говорить о торговле России с США, то фактически она идет так, как шла, независимо от того, есть санкции или нет санкций. Потому что большая часть товаров, которые Россия поставляет в США — это нефтепродукты, удобрения и сталь, которые под эти санкции не попадают и большая часть этих товаров поставляется через международных трейдеров", — сказала Кузнецова РИА Новости.

По мнению экономиста, риск того, что Россия и США разорвут долгосрочные межправительственные соглашения, например, соглашение об избежании двойного налогообложения, крайне мал.

"Между Россией и США действует достаточно большой пакет долгосрочных межправительственных соглашений, которые подписывались на протяжении последних 20 лет, а когда была эпоха СССР, то тоже был достаточно широкий пакет соглашений и многие из них стали правопреемниками тех соглашений, которые были. Например, для нас интересное соглашение об избежании двойного налогообложения, которое подписано между США и Россией и которое затрагивает непосредственные интересы бизнеса", — сказала Кузнецова.

"Представить себе разрыв или аннулирование этих соглашений — это невозможно и скорее всего не нужно. Я думаю, что все эти разговоры — это фигура речи, которая рассчитана на российскую внутреннюю аудиторию, которая просто не в курсе того, как развиваются отношения между странами", — добавила она.

Кузнецова отметила, что никакие из санкций со стороны России или Запада не противоречат режиму ВТО в силу юридических особенностей соглашения.

"Если мы говорим о ВТО, то никакие из санкций как со стороны РФ, так и Запада, режиму ВТО не противоречат, потому что ВТО — очень гибкий документ, и там есть статья, которая дает странам право в случаях, которые они расценивают как нарушение национальной безопасности или вред национальным интересам — даже мораль там может быть, этика — вводить определенные временные (а у нас никто не говорит, что санкции постоянные) ограничения на поставки товаров", — сказала она.

"Как мы с вами видим, санкции действуют 4 года, и никто за это время в суд не обратился, потому что дело совершенно бесперспективное. ВТО — такая организация, все проглотит, и даст всему объяснение", — заключила Кузнецова.