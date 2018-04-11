Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе соцрекламы «Новый взгляд»

«С 15 марта 2018 года началась регистрация участников на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд». Основные темы конкурса: «Вместе против коррупции», «Безопасность на транспорте — дело всех и каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная медицина», «Молодежь за безопасность дорожного движения!» — отмечается в документе.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 20 сентября по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Участникам конкурса должно быть от 14 до 30 лет. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: http://tvoykonkurs.ru/about/docs.

«Новый взгляд» — это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения. За девять лет реализации проекта в адрес поступило около 46 тысяч работ из 85 регионов страны.