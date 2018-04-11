Общественники будут контролировать экологичность производства на полимерном заводе в Орле

ТАСС , 11 апреля. Представители общественных организаций Орловской области возьмут на контроль строительство и дальнейшую работу производства полимерных напольных покрытий в Орле. Такое решение принято после многочисленных обращений гражданских активистов о потенциальной опасности для здоровья жителей поливинилхлоридных материалов, сказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В правительстве Орловской области принято решение о создании рабочей группы по общественному контролю над строительством и деятельностью завода «Айвиси Рус», который планирует к концу 2018 года наладить в Орле выпуск полимерных напольных покрытий. Поводом для этого стали многочисленные обращения общественных активистов, их обеспокоенность тем, что производство из поливинилхлорида может негативно сказаться на здоровье жителей города. Поэтому весь процесс организации завода его работы будет максимально открытым", — сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, компания-инвестор имеет сертификаты, которые подтверждают безопасность производства. «Что касается санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, то инвестором был подготовлен проект, на который уже выдано положительное санитарно— эпидемиологическое заключение. Мониторинг экологической обстановки будет регулярно проводиться после запуска завода, общественники получать доступ ко всем этим данным», — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, завод полимерных напольных покрытий «Айвиси Рус» принадлежит бельгийской компании «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток». Соглашение об открытии производства подписано между правительством Орловской области и инвестором в июне 2017 года на XXI Петербургском международном экономическом форуме. В конце 2018 года планируется запуск первой очереди завода. Сумма инвестиций ожидается на уровне 2,4 млрд рублей, размер ежегодных налоговых отчислений — 200 млн рублей, будет создано около 200 рабочих мест.