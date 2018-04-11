Чиновники продолжают продавливать строительство завода ПВХ в Орле

Вопрос создания рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства и деятельностью завода ПВХ-покрытий накануне, 10 апреля, обсудили на на расширенном заседании Общественной палаты Орловской области

На встрече председатель совета Общественной палаты Елена Сенько отметила, что строительство завода находится на особом контроле гражданских активистов, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На встрече было отмечено, что после того, как завод ПВХ будет построен, на предприятии появится порядка 200 новых рабочих мест. Планируемый объём инвестиций может достичь 2,4 млрд рублей, размер ежегодных налоговых отчислений предприятия — 200 млн рублей.

Чиновники обещают, что производство будет экологически безопасным, отвечающим всем требованиям действующего законодательства. На проект санитарно-защитной зоны предприятия уже выдано санитарно-эпидемиологическое заключение.

Геннадий Парахин заявил, что производство напольных покрытий ООО «АйВиСи Рус» имеет принципиальное значение для экономики региона и абсолютно безопасно для окружающей среды.

Члены Общественной палаты обратились к руководству компании с требованием соблюдения федерального и регионального законодательств. Общественники считают, что государственные и надзорные органы должны взять на особый контроль соответствие нормам экологической безопасности.

Ранее депутат Орловского городского Совета Орла Евгений Косогов записал видеообращение к врио губернатора Орловской области. В нём он попросил Клычкова «проявить политическую волю и благоразумие» и незамедлительно приостановить незаконное строительство завода напольных ПВХ-покрытий на территории бывшей компании «Кока-Кола»

Напомним, в Орле завод ПВХ-покрытий должен появиться на улице Итальянской, на базе бывшей «Кока-Колы». ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» выкупило площадку в минувшем году и готовит ее под новое производство. Чтобы приступить непосредственно к строительству и оснащению, нужно сменить санитарно-защитную зону с третьего на второй класс опасности. Орловцы выступили против на публичных слушаниях. Прошла серия одиночных пикетов. Против выступили депутаты на мартовской сессии. В проект планируют вложить 3 млрд рублей. На первом этапе анонсировано создание порядка 200 новых рабочих мест.

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