Подготовку к празднованию Дня Победы обсудили на заседании оргкомитета

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание республиканского оргкомитета «Победа», где обсудили план основных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

Председатель Комитета по дела национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов сообщил, что к праздничной дате приурочен комплекс патриотических, культурных и спортивных мероприятий. По всей республике пройдут чествования ветеранов, тематические выставки, круглые столы, выступления творческих коллективов. Непосредственно в День Победы запланировано возложение цветов и венков к Центральному мемориалу г. Майкопа , шествие «Бессмертного полка», полевая кухня, вечерний концерт и фейерверк. Рассматривается возможность организации конных состязаний на республиканском ипподроме в праздничные дни.

«День Победы — один из главных праздников в нашей стране, нужно сделать его для людей, ярким и запоминающимся. Все мероприятия необходимо продумать и организовать на высоком уровне с учётом предложений министерств, ведомств и муниципалитетов. Мы все должны помнить подвиг наших отцов и дедов и достойно встретить этот поистине всенародный праздник», — сказал Мурат Кумпилов.

Также члены оргкомитета заслушали информацию министра культуры РА Юрия Аутлева о запланированных выступлениях творческих коллективов. Концерты пройдут не только в республиканской столице, но и в городах и районах республики.

Министр внутренних дел по РА Владимир Алай сообщил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период праздников. В поддержании правопорядка будут задействованы свыше 1 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, а также сотрудники частных охранных предприятий, члены добровольной народной дружины.

Глава Адыгеи подчеркнул, что вопросам обеспечения безопасности граждан необходимо уделить приоритетное внимание, и поручил руководителям на местах наладить взаимодействие с органами внутренних дел

В рамках оргкомитета также обсудили вопросы увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и поддержки Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Кроме того, Мурат Кумпилов поручил главам городов и районов обеспечить санитарное состояние территорий, озеленение населённых пунктов в рамках объявленного месячника чистоты.