Первую пару рыжих огарей заметили на территории Тимирязевской академии

На территории РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева заметили первую пару рыжих огарей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня на территории Тимирязевской академии появилась первая пара огарей. Птицы прилетели с зимовки и осваиваются в родных местах. У академического пруда птицы спокойно щиплют побеги первой весенней травы и деловито «разговаривают» между собой», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, птицы любят чердачные помещения высоток, например, шестнадцатиэтажное общежитие №8 Тимирязевской академии. «Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь. А на пруду они учатся плавать, кормиться», — пояснили в вузе.