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Первую пару рыжих огарей заметили на территории Тимирязевской академии
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Первую пару рыжих огарей заметили на территории Тимирязевской академии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
На территории РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева заметили первую пару рыжих огарей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Сегодня на территории Тимирязевской академии появилась первая пара огарей. Птицы прилетели с зимовки и осваиваются в родных местах. У академического пруда птицы спокойно щиплют побеги первой весенней травы и деловито «разговаривают» между собой», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, птицы любят чердачные помещения высоток, например, шестнадцатиэтажное общежитие №8 Тимирязевской академии. «Когда приходит время летать, птенцы просто пикируют с крыши высотки. И всегда приземляются, не разбиваясь. А на пруду они учатся плавать, кормиться», — пояснили в вузе.
По словам доктора биологических наук, профессора кафедры зоологии, академика РАЕН, вице-президента Союза охраны птиц России Любови Маловичко, на территории Тимирязевской академии традиционно проживает четыре пары огарей. «Эти пернатые раньше жили только в Греции, Маньчжурии, двух Китайских провинциях, в Африке и в Эфиопии. Как-то много лет назад несколько пар этих уток завезли в Московский зоопарк, но работники не успели им подрезать крылья: птицы улетели. Сегодня этих красивых пернатых можно увидеть на многих прудах Москвы», — пояснила Л. Маловичко.
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