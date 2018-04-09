Около 106 млн рублей затратят на коммунальную технику для Новочеркасска 

Около 106 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на приобретение коммунальной техники для Новочеркасска.
Согласно информации из официальных источников, решение о выделении средств на спецтехнику принято по итогам поездки донского губернатора Василия Голубева в Новочеркасск.
Город получит семь комбинированных и три подметально-уборочные машины, два универсальных погрузчика, четыре универсальные коммунальные машины, два самосвала, а также три единицы навесного оборудования.
Планируется, что конкурс на приобретение техники состоится в июне 2018 года.