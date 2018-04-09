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Около 106 млн рублей затратят на коммунальную технику для Новочеркасска
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Около 106 млн рублей затратят на коммунальную технику для Новочеркасска 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 106 млн рублей планируется направить из резервного фонда бюджета Ростовской области на приобретение коммунальной техники для Новочеркасска.
Согласно информации из официальных источников, решение о выделении средств на спецтехнику принято по итогам поездки донского губернатора Василия Голубева в Новочеркасск.
Город получит семь комбинированных и три подметально-уборочные машины, два универсальных погрузчика, четыре универсальные коммунальные машины, два самосвала, а также три единицы навесного оборудования.
Планируется, что конкурс на приобретение техники состоится в июне 2018 года.
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