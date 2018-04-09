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Эрдоган подтвердил решимость Анкары купить российские С-400
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Эрдоган подтвердил решимость Анкары купить российские С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЭРДОГАН ПОСЛЕ САНКЦИЙ США ПРОТИВ РОСОБОРОНЭКСПОРТА ПОДТВЕРДИЛ РЕШИМОСТЬ АНКАРЫ ПРИОБРЕСТИ С-400, ЗАЯВИВ, ЧТО ТУРЦИЯ САМА БУДЕТ РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ
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