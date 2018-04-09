В Самаре ограничат движение грузовиков по некоторым улицам

Самаре временно ограничат движение большегрузного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, сообщает администрация областного центра.

До конца апреля временно ограничивается движение грузовиков, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонны, на следующих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения Самары:

— улица Теневая;

— IV квартал (посёлок Береза);

— улица Магистральная;

— улица Гаражная (посёлок Винтай);

— проспект Кирова;

— Южное шоссе;

— улица Уральская;

— автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в посёлке Козелки;

— Кряжское шоссе;

— Новокуйбышевское шоссе;

— Аэропортовское шоссе;

— Стромиловское шоссе;

— улица Белорусская;

— автомобильная дорога от ПГТ завод «Стройкерамика».

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на следующие виды перевозок и грузов:

— на международные перевозки грузов;

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;