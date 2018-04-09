Ещё
«Масштабы разрушения исторической среды Кирова с каждым годом растут»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Масштабы разрушения исторической среды Кирова с каждым годом растут» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Масштабы проблемы уничтожения историко-архитектурного наследия и разрушения аутентичной исторической среды Кирова с каждым годом растут. Мы уже практически полностью потеряли все, что связано с деревянным зодчеством, много зданий сгорело, было разрушено, перестроено до неузнаваемости, обшито современными строительными материалами, завешано рекламой. Есть мнения, что за уничтожением зданий стоит чем-то коммерческий интерес — этого нельзя исключать, но за руку до сих пор никого не поймали. Хотя сложно поверить в то, что тот же „Китайский домик“ „случайно“ горел семь раз. При этом нельзя не отметить, что были и положительные примеры реставраций, но они тонут в общей массе деструктивных тенденций.
Сейчас капитальный ремонт необходим старейшим гражданским строениям Вятки XVIII века — дому Аверкия Перминова и „Питейному дому“, которые увядают с каждым днем. Несколько десятилетий не продвигается вопрос с ремонтом дома архитектора Ивана Чарушина на Пятницкой улице, семь раз горел один из самых ярких вятских дореволюционных особняков — „Китайский домик“ на углу улиц Орловской и Володарского, разрушается дом Сенилова, где ранее располагалась кунсткамера, дом художника Дмитрия Чарушина на Казанской улице и еще множество зданий.
При этом у общества есть запрос на сохранение старины. Я общаюсь с людьми, которые уже пять лет ходят на наши прогулки-экскурсии „Пешком по Вятке“, и очень переживают по поводу утрат. Но зачастую у простого человека нет четкого понимания, что можно сделать, как повлиять на ситуацию, как отстоять тот или иной дом. Ведь это требует колоссальных усилий, знаний в области истории, юриспруденции, наличия большого количества свободного времени. Часто информация о грядущих градостроительных изменениях просачивается лишь в самый последний момент, когда уже ни на что нельзя повлиять, поэтому общественность в деле сохранения архитектурного наследия почти всегда находится в позиции догоняющего.
Что касается строительства копий старинных зданий вместо их реставрации, нужно понимать, что ценность представляет само здание, повидавшее много и многих, именно как памятник эпохе, определенным людям и архитектурному стилю. Новодел всегда останется новоделом — это очевидно даже непрофессионалу в архитектуре. Люди часто примиряются с подобными зданиями лишь из-за боязни, что в центре города на этом самом месте может появиться очередная нелепая высотка. Очень важна историческая среда, именно комплекс строений прошлого и позапрошлого веков в совокупности.
Исправить ситуацию поможет только широкий спектр действий: от привлечения федерального финансирования до более плотной работы с предпринимательским сообществом. Но самое главное — это наличие желания сохранять историко-архитектурное наследие. Именно оно является главным драйвером сохранения архитектурного наследия. К сожалению, зачастую этого желания мы у чиновников не видим».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США ввели санкции против югорского миллиардера В Сургуте на полигоне ТБО найдены тела двоих мужчин. СК начал проверку Экс-сотрудница озерского МВД не смогла оспорить изъятие квартиры и двух дорогих внедорожников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России401
Курс доллара преодолел новый рубеж237
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй81
Царев назвал следующего президента Украины98
Санкции обрушили российский рынок603
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом
Политика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение