«Масштабы разрушения исторической среды Кирова с каждым годом растут»

«Масштабы проблемы уничтожения историко-архитектурного наследия и разрушения аутентичной исторической среды Кирова с каждым годом растут. Мы уже практически полностью потеряли все, что связано с деревянным зодчеством, много зданий сгорело, было разрушено, перестроено до неузнаваемости, обшито современными строительными материалами, завешано рекламой. Есть мнения, что за уничтожением зданий стоит чем-то коммерческий интерес — этого нельзя исключать, но за руку до сих пор никого не поймали. Хотя сложно поверить в то, что тот же „Китайский домик“ „случайно“ горел семь раз. При этом нельзя не отметить, что были и положительные примеры реставраций, но они тонут в общей массе деструктивных тенденций.

Сейчас капитальный ремонт необходим старейшим гражданским строениям Вятки XVIII века — дому Аверкия Перминова и „Питейному дому“, которые увядают с каждым днем. Несколько десятилетий не продвигается вопрос с ремонтом дома архитектора Ивана Чарушина на Пятницкой улице, семь раз горел один из самых ярких вятских дореволюционных особняков — „Китайский домик“ на углу улиц Орловской и Володарского, разрушается дом Сенилова, где ранее располагалась кунсткамера, дом художника Дмитрия Чарушина на Казанской улице и еще множество зданий.

При этом у общества есть запрос на сохранение старины. Я общаюсь с людьми, которые уже пять лет ходят на наши прогулки-экскурсии „Пешком по Вятке“, и очень переживают по поводу утрат. Но зачастую у простого человека нет четкого понимания, что можно сделать, как повлиять на ситуацию, как отстоять тот или иной дом. Ведь это требует колоссальных усилий, знаний в области истории, юриспруденции, наличия большого количества свободного времени. Часто информация о грядущих градостроительных изменениях просачивается лишь в самый последний момент, когда уже ни на что нельзя повлиять, поэтому общественность в деле сохранения архитектурного наследия почти всегда находится в позиции догоняющего.

Что касается строительства копий старинных зданий вместо их реставрации, нужно понимать, что ценность представляет само здание, повидавшее много и многих, именно как памятник эпохе, определенным людям и архитектурному стилю. Новодел всегда останется новоделом — это очевидно даже непрофессионалу в архитектуре. Люди часто примиряются с подобными зданиями лишь из-за боязни, что в центре города на этом самом месте может появиться очередная нелепая высотка. Очень важна историческая среда, именно комплекс строений прошлого и позапрошлого веков в совокупности.

Исправить ситуацию поможет только широкий спектр действий: от привлечения федерального финансирования до более плотной работы с предпринимательским сообществом. Но самое главное — это наличие желания сохранять историко-архитектурное наследие. Именно оно является главным драйвером сохранения архитектурного наследия. К сожалению, зачастую этого желания мы у чиновников не видим».