Освещение восстановили во дворе на Новгородской

После обращения жителя района Лианозово с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома №34 по Новгородской улице восстановили освещение. О выполнении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене плавкой вставки в пункте питания. В настоящее время освещение работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)