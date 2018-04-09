Выбираем пылесос без шума и пыли

В магазины, полки которых завалены техникой для уборки, нужно идти подготовленным. Иначе работа по дому окажется в тягость, как для кармана, так и для здоровья, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

«Самое главное — четко понимать, для чего будет использоваться пылесос, для уборки помещений какой площади и каких поверхностей. Этой информации достаточно, чтобы выбрать правильный пылесос», — говорит маркетолог Дмитрий Чумаков

Пылесосы с воздушными подушками, лампами с ультрафиолетом и даже музыкальным плеером, чем только не соблазняют производители. Однако в рейтинге самых популярных помощников в уборке по-прежнему простые и надежные с мешками для пыли. Как и раньше, покупатель доверяет технике, которой надо самому управлять.

«Минус такого технологического решения в том, что эти мешки нужно постоянно менять и покупать. Мешки надо менять в зависимости от уровня пыльности и объема помещений. Как правило, если хотя бы раз в неделю убирать квартиру, то мешки надо менять раз в 3-4 месяца», — отмечает эксперт.

Такие модели самые дешевые. Цены начинаются от двух тысяч рублей. Тем не менее, эксперты уверяют, заглядываться на низкую цену при выборе пылесоса не надо. В среднем через полтора года приходится его ремонтировать. А за сменные одноразовые мешки уже через несколько лет владелец выложит столько же денег, как за дорогой пылесос. К примеру, упаковка из четырех бумажных пакетов стоит около тысячи рублей.

Другой вариант, хоть и стоит дороже, выгоднее в обслуживании. Стоимость баллонного пылесоса варьируется от трех тысяч рублей до 40. В них никаких мешков, вся грязь скапливается в пластиковом контейнере. Помыл его. И все затраты.

«Важно выбирать пылесос, пользоваться которым будет действительно удобно. Есть модели, в которых все можно сделать одной рукой», — отмечает Чумаков.

Для владельцев и домашних питомцев такой вариант вряд ли подойдет. Фильтр, создающий вихрь в пылесосе, быстро забивается шерстью. Им продавцы советуют моющие. Они среди собратьев — гиганты. Не только по размеру, но и по цене. Приобрести технику для влажной уборки можно за 8 тысяч рублей.

«Обычный полесос меньше моющего практически в два раза и заметно легче», — добавляет Дмитрий.

Помощник с аквафильтром без труда засасывает шерсть, нитки и даже цементную крошку. Все, что ни попадает под щетку, окажется в резервуаре с водой. Но и тут есть подводные камни. Такие пылесосы часто становятся рассадниками очень опасных плесневых грибов и микробов. После каждой уборки квартиры сам пылесос надо тоже тщательно убирать — мыть с чистящим средством и хорошо сушить, иначе в нем заведется плесень.

Почти вершиной прогресса в этом виде техники называют беспроводные пылесосы. Их прозвали электровениками. Удобные, компактные агрегаты в среднем стоят 30 тысяч рублей. Это идеальный вариант для маленьких квартир.

«За вариантом на аккумуляторе надо следить, сколько времени он сможет проработать. Чаще всего они работают порядка 30-35 минут. После этого они или выключаются, или мощность всасывания у них падает», — отмечает маркетолог.

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Особое внимание при выборе стоит обратить на цифры на пылесосах. Их пишут на корпусе — полторы тысячи, две тысячи ватт. Это мощность потребляемой электроэнергии. Но полезней знать мощность всасывания пылесоса. Однако ее производитель не всегда указывает.

«Если мощность всасывания меньше 250 ватт, то вы будете много времени тратить на уборку помещения, а значит, больше заплатите и за электричество», — поясняет Чумаков.

Пылесос-робот — мечта почти любой домохозяйки. Но не каждая знает, что эту идею подглядели у военных. Прообраз такого пылесоса — дистанционный сапер. Для гражданской версии сначала надо прибраться в квартире. Все, что лежит на полу, электронный мозг чистильщика воспринимает как грязь.

«У такого пылесоса должен быть хорошего объема пылесборник, а всасывающие форсунки достаточного размера, чтобы частицы пыли в них помещались», — говорит экперт.

Роботы-пылесосы самые дорогие. Все из-за разных сенсоров, камер и датчиков. Самая оптимальная цена за робота — 50 тысяч рублей. Эксперты советуют не разбрасываться деньгами. Ведь функция у всех видов техники для уборки одна — поглощать пыль, а не засасывать деньги покупателя. Прилично сэкономить на технике, например, можно на акциях.

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