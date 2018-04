Британский HSBC намерен использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег 

Банк уже успешно завершил пилотное тестирование системы. «HSBC постоянно ищет способы использовать наши существующие возможности для выявления и предотвращения финансовых преступлений», — сказал главный исполнительный директор HSBC по глобальным рискам и руководитель отдела анализа глобальных рисков Рэй О'Брайен.

Quantexa была основана в 2016 году и привлекла финансирование в размере 3,3 млн долларов от HSBC и Albion Ventures. Программное обеспечение сканирует структурированные и неструктурированные данные о трансакциях из разных источников, таких как номера телефонов, адреса, данные компаний и новостные отчеты, для поиска подозрительной информации.

Ранее другой британский банк — Royal Bank of Scotland — анонсировал свое партнерство с компанией Vocalink для сканирования трансакций малого бизнеса по поддельным счетам-фактурам и попыткам мошенничества. Датский Danske Bank недавно объединил свои усилия с Think, подразделением Big Analytics Teradata, для сканирования десятков тысяч трансакций в режиме реального времени. В прошлом году банк OCBC в Сингапуре договорился о партнерстве с BlackSwan Technologies и Silent Eight, чтобы улучшить и ускорить обнаружение подозрительных сделок.