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Британский HSBC намерен использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег
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Британский HSBC намерен использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег 

Банки.ру 1 час назад
Технология Quantexa будет интегрирована в системы банка в этом году. Она позволит финучреждению выявлять потенциальную незаконную деятельность путем анализа внутренних, общедоступных и трансакционных данных, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Банк уже успешно завершил пилотное тестирование системы. «HSBC постоянно ищет способы использовать наши существующие возможности для выявления и предотвращения финансовых преступлений», — сказал главный исполнительный директор HSBC по глобальным рискам и руководитель отдела анализа глобальных рисков Рэй О'Брайен.
Quantexa была основана в 2016 году и привлекла финансирование в размере 3,3 млн долларов от HSBC и Albion Ventures. Программное обеспечение сканирует структурированные и неструктурированные данные о трансакциях из разных источников, таких как номера телефонов, адреса, данные компаний и новостные отчеты, для поиска подозрительной информации.
Привлечение искусственного интеллекта сможет помочь сэкономить банку солидную сумму средств, так как британские банки в среднем тратят 5 млрд фунтов стерлингов в год на борьбу с финансовыми преступлениями в Великобритании.
Ранее другой британский банк — Royal Bank of Scotland — анонсировал свое партнерство с компанией Vocalink для сканирования трансакций малого бизнеса по поддельным счетам-фактурам и попыткам мошенничества. Датский Danske Bank недавно объединил свои усилия с Think, подразделением Big Analytics Teradata, для сканирования десятков тысяч трансакций в режиме реального времени. В прошлом году банк OCBC в Сингапуре договорился о партнерстве с BlackSwan Technologies и Silent Eight, чтобы улучшить и ускорить обнаружение подозрительных сделок.
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