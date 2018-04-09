Британский HSBC намерен использовать искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег

Брюсселе. Технология Quantexa будет интегрирована в системы банка в этом году. Она позволит финучреждению выявлять потенциальную незаконную деятельность путем анализа внутренних, общедоступных и трансакционных данных, передает собкор Банки.ру

Банк уже успешно завершил пилотное тестирование системы. «HSBC постоянно ищет способы использовать наши существующие возможности для выявления и предотвращения финансовых преступлений», — сказал главный исполнительный директор HSBC по глобальным рискам и руководитель отдела анализа глобальных рисков Рэй О'Брайен.

Quantexa была основана в 2016 году и привлекла финансирование в размере 3,3 млн долларов от HSBC и Albion Ventures. Программное обеспечение сканирует структурированные и неструктурированные данные о трансакциях из разных источников, таких как номера телефонов, адреса, данные компаний и новостные отчеты, для поиска подозрительной информации.

Привлечение искусственного интеллекта сможет помочь сэкономить банку солидную сумму средств, так как британские банки в среднем тратят 5 млрд фунтов стерлингов в год на борьбу с финансовыми преступлениями в Великобритании