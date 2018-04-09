Панов анонсировал новую структуру и руководство КУГИ

Новая структура и новое руководство комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода заработают с мая 2018 года. Об этом заявил мэр Владимир Панов на встрече с предпринимателями в торгово-промышленной палате региона 9 апреля.

В адрес руководства комитета поступило много нареканий от представителей бизнес-сообщества. Некоторые из них прозвучали в ходе встречи в ТПП . Жалобы были, в том числе, в адрес руководителя КУГИ и ЗР Валентины Никулиной.

Как заявил Панов, новый председатель комитета уже найден. Конкретных фамилий он, однако, не назвал.

Ранее сообщалось, что с помощью сторонних организаций хочет продавать муниципальное имущество КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода.