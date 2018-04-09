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Панов анонсировал новую структуру и руководство КУГИ
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Панов анонсировал новую структуру и руководство КУГИ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Новая структура и новое руководство комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода заработают с мая 2018 года. Об этом заявил мэр Владимир Панов на встрече с предпринимателями в торгово-промышленной палате региона 9 апреля.
В адрес руководства комитета поступило много нареканий от представителей бизнес-сообщества. Некоторые из них прозвучали в ходе встречи в ТПП. Жалобы были, в том числе, в адрес руководителя КУГИ и ЗР Валентины Никулиной.
Как заявил Панов, новый председатель комитета уже найден. Конкретных фамилий он, однако, не назвал.
Ранее сообщалось, что с помощью сторонних организаций хочет продавать муниципальное имущество КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода.
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