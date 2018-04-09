Во Франции полиция применила газ и гранаты против воинствующих экологов

Правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Неформалы в ответ стали бросать камни, бутылки с горючей жидкостью, а также поджигать сложенные из резиновых шин и древесины баррикады. Один полицейский получил ранение в глаз, несколько манифестантов были арестованы. К полудню столкновения прекратились.

Нынешняя операция является своего рода эпилогом истории, которая берет свое начало в середине 60-х годов прошлого века, когда тогдашнее французское правительство решило запустить проект строительства крупного аэропорта рядом с селением Нотр-Дам-де-Ланд, что в 20 километрах от Нанта (департамент Атлантическая Луара). Предполагалось, что он станет импульсом для экономического развития всего запада Франции и своего рода «воздушными воротами» Европы по отношению к обеим Америкам и, в первую очередь, США . Однако уже тогда против этого плана выступили местные крестьяне, а после того, как была построена железнодорожная ветка скоростных экспрессов TGV, соединившая центр страны с его западом, проект был отложен и забыт вплоть до начала 90-х годов.

Возродил его тогдашний мэр Нанта социалист Жан-Марк Эйро при полной поддержке всех горожан. Дело в том, что существующий городской аэроузел примыкает непосредственно к Нанту, и рев авиационных моторов доставляет населению массу неприятностей. В конце концов, Эйро «пробил» план строительства новой воздушной гавани, а после победы Франсуа Олланда на президентских выборах 2012 года, став премьер-министром, решил приступить к его реализации.

Однако этому воспротивились многочисленные общественные организации разного толка. Они стали устраивать массовые акции против уничтожения на площади свыше полутора тысяч гектаров «первозданных богатств природы». Временами участие в манифестациях принимали десятки тысяч человек, съезжавшихся в Нотр-Дам-де-Ланд со всей Франции. Именно тогда на территории, предназначенной под аэропорт, появились дикие постройки, самостийные хутора, где обосновались наиболее непримиримые противники проекта.

Развязка этой истории наступила после смены хозяина в Елисейском дворце. В этом январе премьер-министр Эдуар Филипп объявил об отказе от планов строительства аэропорта и призвал народ, который обосновался на той территории, освободить ее ближе к весне.

Большинство активистов, шумно отпраздновав победу, отправились по домам, но несколько сотен человек решили остаться на земле, большая часть которой принадлежит тамошним фермерам.

В ближайшие дни тех из них, кто не задействован в сельском хозяйстве (речь идет о сотне наиболее радикальных элементов с ультралевыми и анархистскими взглядами) будут насильственно выселены, а их постройки ликвидируют.