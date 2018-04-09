В Адыгее увеличился уровень трудоустройства инвалидов

Вопросы повышения уровня адаптации и социализации инвалидов в Адыгее находятся на постоянном контроле главы республики Мурата Кумпилова . Комплекс мероприятий, проводимых в регионе, призван увеличить долю трудоустроенных граждан с ограниченными возможностями.

По информации Управления государственной службы занятости населения РА, в прошлом году в структурные подразделения ведомства обратилось 411 инвалидов, что на 9,3% больше, чем в 2016 году.

По поручению Главы РА Мурата Кумпилова рабочая группа по вопросам занятости инвалидов, возглавляемая заместителем премьер-министра РА Натальей Широковой , активизировала свою работу с руководителями территорий и работодателями, квотирующими рабочие места для лиц с ограниченными возможностями.

Органы службы занятости с прошлого года перешли от заявительного принципа к инициативному порядку работы с реализацией превентивных мер. В результате деятельности рабочей группы было трудоустроено 168 человек. Доля лиц с ограничениями по здоровью, нашедших работу, от численности обратившихся, по сравнению с 2016 годом, выросла почти на 10% и составила 40,9%.

Наиболее высокий уровень трудоустройства инвалидов отмечен в Майкопском (84,6%), Красногвардейском (60%), Шовгеновском (60%) и Гиагинском (54,5%) районах. Средняя продолжительность безработицы среди инвалидов снизилась с 5,8 до 5,2 месяца.

С целью защиты прав инвалидов в части предоставления им квот на трудоустройство Главой республики поставлена задача по использованию всех возможностей, предусмотренных законодательством. Доля инвалидов, трудоустроенных за счет квот, в общей численности трудоустроенных при содействии органов службы занятости в прошлом году составила 8,9%.