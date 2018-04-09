Космонавт Сергей Рязанский рассказал о работе на МКС

Космонавт провел на орбите более 300 суток и совершил 4 выхода в открытый космос.

Космонавт, Герой России Сергей Рязанский рассказал о работе на МКС. За время первого полета ему удалось сделать 65 тысяч фотографий Земли и еще 250 тысяч кадров — за время второго путешествия.

Космонавт отметил, что при наличии благоприятных погодных условий с орбиты можно разглядеть и мелкие объекты, например, автомобили.

Космонавт также рассказал, что за время полета происходили внештатные ситуации. Так, во время первого полета, грузовой корабль потерял управление и командиру МКС пришлось вручную стыковать его со станцией.

— Было, что в какой-то момент обесточилось больше половины американского сегмента — раз, и все погасло. И американцам пришлось в срочном порядке выходить в открытый космос и чинить систему, иначе через несколько дней станция просто потеряла бы управляемость из-за того, что запасов электроэнергии не хватало, — рассказал космонавт в интервью «Невским Новостям».

Сергей Рязанский выразил надежду на то, что освоение космоса будет продолжаться.

— Хочется, чтобы мы летали на Марс. Мне кажется, что Марс может быть амбициозной целью, к которой молодое поколение будет стремиться, и соответственно, у нас будет приток новых талантливых инженеров, программистов, — заявил Сергей Рязанский.