Успех молодых в Альметьевске

Молодые специалисты ПАО «Оренбургнефть» Владимир Фомичёв, Ирек Жарлгапов и Александр Верховцев вновь доказали свой высокий научный потенциал, успешно выступив на открытой молодёжной научно-практической конференции, организованной нефтесервисной компанией «ТаграС-РемСервис».

Площадка форума работала три дня, с 3 по 5 апреля. За это время на рассмотрение экспертной комиссии было заявлено свыше 120 разработок, для участия в конференции отобрано 84 работы, 15 из них — на английском языке.

Талантливые и перспективные молодые специалисты ведущих нефтяных компаний региона, а также студенты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, СамГТУ, Уфимского ГНТУ, АГНИ представляли свои научные проекты, двигающие производство вперёд. Например, главный специалист отдела реконструкции скважин Владимир Фомичевпредложил сразу два своих проекта:«Применение солей алюминия для ликвидации проницаемых зон при бурении» и«Комплексный подход к решению вопросов реконструкции скважин». В последнем он предложил улучшить качество цементирования скважин в части боковых стволов с хвостовиками диаметром 102 мм. В ходе подготовки проекта был проработан новый состав тампонажной смеси, изменена концентрация реагентов, что позволило улучшить качество цементного камня, его упругие и прочностные характеристики. По мнению Владимира, это позволит снять проблему заколонных перетоков при реконструкции скважин, актуальную для многих нефтяных предприятий. Научное решение Владимира Фомичёва было признано одним из лучших на конференции.

Также были отмечены и разработки геолога первойкатегории ЦДНГ-1 Александра Верховцева «Оптимизация применения технологии КПГРП» итехнолога 2 категории ЦДНГ-4 Ирека Жарлгапова «Разработка технологических жидкостей для гидравлического разрыва пласта на углеводородной основе с использованием железных и алюминиевых солей ортофосфорных эфиров» (Секции «Текущий и капитальный ремонт скважин» и «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений»).

И гости конференции, и члены жюри отмечали высокий масштаб и уровень форума, говорили о его большой значимости. По мнению многих, такие встречи полезны как для развития молодых специалистов предприятийистудентов, так и для Обществ в целом.

— Участие в подобных мероприятиях даёт нашим ребятам возможность получить экспертную оценку своих научных проектов, обменяться опытом сколлегами, почерпнуть знания о новых технологиях и разработках, объединенных одной общей идеей-добычей черного «золота». Такие встречи способствуют повышению уровня молодёжи, их дальнейшему профессиональному становлению, — подчеркнул начальник отдела оценки и развития персонала ПАО «Оренбургнефть» Юрий Елманов.