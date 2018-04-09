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Полковник ФСБ: Скрипали стали заложниками английской подлянки
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Полковник ФСБ: Скрипали стали заложниками английской подлянки 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британская газета The Sunday Times сообщила, что между спецслужбами США и Великобритании обсуждалась возможность предложения Сергею и Юлии Скрипаль жить в США под новыми именами
Экс-глава подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом, полковник запаса Владимир Луценко в эфире НСН выразил сочувствие Скрипалям и той ситуации, в которой они оказались.
«В нашем мире все возможно. Сейчас каким-то образом английской стороне надо выкручиваться из этого потока лжи и глупости, поэтому сейчас они пойдут на все, уговоры, запугивание и прочее. На карту так много всего поставлено, все-таки репутация целой страны и ее руководства, поэтому сделать они могу все что угодно. Это, конечно, очень печально. Сейчас уже жалко самих Скрипалей, особенно девочку. Практически их сделали заложниками этой абсолютно глупой политической игры. Сделана такая подлянка, что даже стыдно об этом говорить. У англичан сыграла больная фантазия, основанная на голливудских фильмах», — объяснил эксперт.
Военный эксперт: США работают с «Новичком» уже 20 лет Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери. Великобритания заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», созданным в России. В настоящий момент Сергей и Юлия Скрипаль пришли в сознание и идут на поправку.
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