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Жителей поселения приглашают принять участие в голосовании на проекте Активный гражданин
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Жителей поселения приглашают принять участие в голосовании на проекте Активный гражданин 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Проголосовать можно на сайте проекта или при помощи мобильного приложения. Фото: архивное
Жители поселения Вороновское, зарегистрированные на портале «Активный гражданин», могут принять участие в новом голосовании на сайте проекта.
По итогам голосования будут выбраны занятия физической культурой, которые пройдут этим летом и площадки, где будут проводиться эти занятия. Отметим, что все занятия будут проходить под руководством профессиональных инструкторов.
"Активным гражданам" предлагают на выбор фитнес-зарядки (различные виды упражнений, которые не требуют специальной подготовки и тренажеров) и мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования), также можно предоставить право решения данного вопроса специалистам. Кроме этого, участники голосования могут отметить в голосовании свой округ и тогда, именно там и будут проводится выбранные активности.
Напомним, проголосовать можно на сайте проекта или при помощи мобильного приложения.
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