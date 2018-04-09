Жителей поселения приглашают принять участие в голосовании на проекте Активный гражданин

Проголосовать можно на сайте проекта или при помощи мобильного приложения. Фото: архивное

Жители поселения Вороновское, зарегистрированные на портале «Активный гражданин», могут принять участие в новом голосовании на сайте проекта.

По итогам голосования будут выбраны занятия физической культурой, которые пройдут этим летом и площадки, где будут проводиться эти занятия. Отметим, что все занятия будут проходить под руководством профессиональных инструкторов.

"Активным гражданам" предлагают на выбор фитнес-зарядки (различные виды упражнений, которые не требуют специальной подготовки и тренажеров) и мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования), также можно предоставить право решения данного вопроса специалистам. Кроме этого, участники голосования могут отметить в голосовании свой округ и тогда, именно там и будут проводится выбранные активности.

Напомним, проголосовать можно на сайте проекта или при помощи мобильного приложения.