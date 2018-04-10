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Москвичи смогут проголосовать за лучших врачей на «Активном гражданине» с 10 по 17 апреля
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Москвичи смогут проголосовать за лучших врачей на «Активном гражданине» с 10 по 17 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Серия голосований за лучших медработников Москвы — врачей-терапевтов или врачей общей практики, педиатров и медицинских сестер — стартовала в проекте «Активный гражданин». Об этом ТАСС сообщила председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.
"Будут открыты три голосования: «Лучший участковый врач— терапевт, врач общей практики взрослой поликлиники» [10 апреля], «Лучший участковый врач-педиатр» [12 апреля] и «Лучшая участковая детская медицинская сестра» [17 апреля]. Отдать свой голос может каждый зарегистрированный участник проекта «Активный гражданин», — сказала она.
Как пояснила Шинкарук, сначала активные граждане оценят работу врачей и медсестер по десятибалльной шкале, где 10 — «отлично», а 1 — «очень плохо». По результатам будет высчитываться средний балл для каждого — 10 участников конкурса, набравших наивысший показатель, станут победителями. Причем для врачей взрослой поликлиники необходимо минимум 70 голосов, а для медработников детских поликлиник — минимум 40.
В конкурсе принимают участие все участковые врачи— терапевты и врачи общей практики, участковые врачи-педиатры и участковые медицинские сестры детских поликлиник, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, которые вели прием пациентов в 2017 году не меньше 3 месяцев. То есть фактически для врача участие в голосовании является обязательным.
Голосование пройдет в четвертый раз  Как уточнили в пресс-службе проекта, конкурс на звание лучшего медицинского работника столицы проводится 4-й раз подряд (с 2015 года) правительством Москвы, департаментом здравоохранения Москвы и проектом «Активный гражданин». Приняв участие в голосовании, каждый житель столицы может лично оценить работу докторов и медсестер и поблагодарить медицинских работников.
В прошлом году победители голосования получили возможность отправиться на стажировку за границу, были награждены мэром Москвы Сергеем Собяниным на торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Лучшие доктора и детские участковые медицинские сестры получили дипломы от проекта «Активный гражданин» и почетные грамоты от департамента здравоохранения столицы.
Формат награждения в этом году будет объявлен позднее.
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