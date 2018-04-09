Воробьев подписал постановление о вручении наград и присвоении почетных званий 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о вручении наград Московской области и присвоении почетных званий, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского Копьеву Людмилу Юльевну — руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Московской областной думе», — говорится в тексте постановления.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный деятель науки Московской области» присвоено Ксении Алексеевой, главному научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства — филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства» в Раменском районе.
Звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоили учителю истории и обществознания гимназии №10 в Луховицах Валентине Матвеевой, а также заместителю министра образования Московской области Елене Михайловой.
Заслуженными работниками промышленности Московской области стали замруководителя научно-технического центра — начальник отдела ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени Королева» Владимир Кожевников, а также начальник участка 1 группы ЗАО «Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени Королева» Владимир Орловский.