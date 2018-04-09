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В Новом Уренгое решили, кто восстановит рассыпающуюся многоэтажку
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В Новом Уренгое решили, кто восстановит рассыпающуюся многоэтажку 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Внешнюю стену жилого дома в микрорайоне Восточный, 5/5 не спасают временные стяжки. Кирпичи продолжают вываливаться, угрожая зазевавшимся прохожим…
Напомним, разрушения стали очевидны в конце марта разрушения стали очевидны в конце марта. Глава обслуживающей компании «СтройДомСервис» Сергей Очкасов тогда подтвердил «Красному Северу», что дом находится в плачевном состоянии, и заверил, что здание попробуют ввести в программу капремонта вне очереди. В сети появились фото новых обвалов. Что сделано коммунальщиками?
— Не так просто взять деньги из казны, тем более на внеочередные нужды, — отметил Сергей Викторович в разговоре 9 апреля. — Поэтому решаем с собственником дома, обществом «Роспан Газстрой», восстанавливать все собственными силами. Пока ведем предварительные подсчеты по необходимым работам.
Понятно, что некачественное строительство дома через 15 лет выползло наружу, но искать крайних сложно. Летом общими усилиями с компанией-владельцем дома начнем капитальный ремонт в обязательном порядке, — подытожил руководитель УК.
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