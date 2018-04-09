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Депутат ГД РФ от Нижегородской области Курдюмов будет курировать Владимирскую область
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Депутат ГД РФ от Нижегородской области Курдюмов будет курировать Владимирскую область 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Александр Курдюмов решением высшего совета ЛДПР назначен куратором Владимирской области. Об этом сам депутат сообщил в своем Telegram-канале.
«Нижегородская и Владимирская области — соседи со схожими проблемами. Это и стало основной причиной назначения», — пишет Курдюмов.
До сегодняшнего дня депутат являлся партийным куратором в Калининградской области, которую теперь от либеральных демократов будет контролировать Елена Строкова.
«Работаем дальше. Вне зависимости от географии регионов и проблем, которые нужно решать», — заключил депутат.
Напомним, Александр Курдюмов является депутатом Государственной думы ФС РФ седьмого созыва (заместитель председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов), до 2011 года являлся депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Включен в резерв управленческих кадров Президента Российской Федерации.
В январе 2018 года Александр Курдюмов инициировал прокурорскую проверку целевого расходования средств при ремонте Большой Покровской. Напомним, мандат Никиты Сорокина в ЗС НО перейдет дзержинскому депутату Владиславу Сивому.
Фото: vldpr.ru
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