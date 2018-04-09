Депутат ГД РФ от Нижегородской области Курдюмов будет курировать Владимирскую область 

Депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Александр Курдюмов решением высшего совета ЛДПР назначен куратором Владимирской области. Об этом сам депутат сообщил в своем Telegram-канале.
«Нижегородская и Владимирская области — соседи со схожими проблемами. Это и стало основной причиной назначения», — пишет Курдюмов.
До сегодняшнего дня депутат являлся партийным куратором в Калининградской области, которую теперь от либеральных демократов будет контролировать Елена Строкова.
«Работаем дальше. Вне зависимости от географии регионов и проблем, которые нужно решать», — заключил депутат.
Напомним, Александр Курдюмов является депутатом Государственной думы ФС РФ седьмого созыва (заместитель председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов), до 2011 года являлся депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Включен в резерв управленческих кадров Президента Российской Федерации.
В январе 2018 года Александр Курдюмов инициировал прокурорскую проверку целевого расходования средств при ремонте Большой Покровской. Напомним, мандат Никиты Сорокина в ЗС НО перейдет дзержинскому депутату Владиславу Сивому.
Фото: vldpr.ru