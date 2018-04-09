Депутат ГД РФ от Нижегородской области Курдюмов будет курировать Владимирскую область

«Нижегородская и Владимирская области — соседи со схожими проблемами. Это и стало основной причиной назначения», — пишет Курдюмов.

До сегодняшнего дня депутат являлся партийным куратором в Калининградской области , которую теперь от либеральных демократов будет контролировать Елена Строкова.

«Работаем дальше. Вне зависимости от географии регионов и проблем, которые нужно решать», — заключил депутат.

Напомним, Александр Курдюмов является депутатом Государственной думы ФС РФ седьмого созыва (заместитель председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной думы, член комиссии ГД по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов), до 2011 года являлся депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. Включен в резерв управленческих кадров Президента Российской Федерации.

В январе 2018 года Александр Курдюмов инициировал прокурорскую проверку целевого расходования средств при ремонте Большой Покровской. Напомним, мандат Никиты Сорокина в ЗС НО перейдет дзержинскому депутату Владиславу Сивому.

Фото: vldpr.ru