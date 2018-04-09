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В воронежском Павловске трудоустроят более тысячи человек
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В воронежском Павловске трудоустроят более тысячи человек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Павловске, где создана территория опережающего развития (ТОСЭР), планируют разместить порядка 20 новых производств, сообщил врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев на совещании в облправительстве 9 апреля.
Уже подписаны соглашения с двумя предприятиями, которые планируют вложить 11,3 млрд рублей и обеспечить более тысячи рабочих мест в городе. В Павловске возведут мясокомбинат и создадут производство по переработке ягод и овощей.
Напомним, указ о создании в Павловске ТОСЭР подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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