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СК Ростовской области проверяет гибель 10-летнего мальчика от поражения электрическим током
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СК Ростовской области проверяет гибель 10-летнего мальчика от поражения электрическим током 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следственный комитет Ростовской области проводит доследственную проверку по факту гибели 8 апреля 2018 года мальчика, 2008 года рождения, в результате поражения электрическим током. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
По предварительным данным, 10-летний мальчик в п. Роговской Егорлыкского района забрался на крышу сельскохозяйственного склада, где дотронулся рукой до высоковольтного электрического кабеля и получил поражение электрическим током. Его в срочном порядке доставили в больницу, но спасти не смогли, и он умер.
Все обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются в ходе проверки, по завершении которой следствие примет процессуальное решение.
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