СК Ростовской области проверяет гибель 10-летнего мальчика от поражения электрическим током

Следственный комитет Ростовской области проводит доследственную проверку по факту гибели 8 апреля 2018 года мальчика, 2008 года рождения, в результате поражения электрическим током. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

По предварительным данным, 10-летний мальчик в п. Роговской Егорлыкского района забрался на крышу сельскохозяйственного склада, где дотронулся рукой до высоковольтного электрического кабеля и получил поражение электрическим током. Его в срочном порядке доставили в больницу, но спасти не смогли, и он умер.

Все обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются в ходе проверки, по завершении которой следствие примет процессуальное решение.