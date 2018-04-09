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Титов: 61% судебных споров по банковским черным спискам окончились победой предпринимателей
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Титов: 61% судебных споров по банковским черным спискам окончились победой предпринимателей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РАПСИ
Судебные споры в связи с появлением черных списков клиентов, которым банки отказали в обслуживании, в 2017 году в 61% случаев окончились победой предпринимателей. Об этом сообщает бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook.
По его данным, в прошлом году суды первой инстанции рассмотрели 843 гражданских спора банковских клиентов и банков, связанных с практикой применения закона № 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 2016 году таких споров было 564.
«Рост (числа) разбирательств напрямую связан с началом применения черных списков. И что самое важное — в 61% случаев судебные споры закончились победой предпринимателей», — отмечает Титов.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, 843 истца — это только те, кто нашел время и ресурсы для судебных тяжб. «А сколько предпринимателей (естественно, малых) пострадало, но не смогло доказать свою правоту?» — рассуждает он.
«Очередное подтверждение того, что процедуру банковских проверок малого бизнеса по 115-ФЗ надо менять», — заключает бизнес-омбудсмен.
Ранее стало известно, что Титов направил в ЦБ предложения по реформированию закона 115-ФЗ. Главное из предложений — не блокировать подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей, а проверять их постфактум, но не более трех раз в течение года. Кроме того, омбудсмен выступает за введение для сотрудников банков персональной ответственности за необоснованные отказы в проведении операций, а также указывает на необходимость на законодательном уровне прописать обязанность банков выдавать клиенту мотивированный отказ в обслуживании или проведении операции.
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