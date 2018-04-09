Как порвать наручники одним движением

Настоящие полицейские наручники можно разорвать и для этого не надо быть Халком. Просто действовать нужно не только руками, но и головой.

Метод довольно прост. Обычные полицейские наручники скреплены между собой короткой и прочной металлической цепочкой.

Изогните сцепку так, чтобы появилась опора для рычага. Теперь двигайте кистями рук, стараясь действовать на излом.

Если с первых попыток порвать наручники не получилось, могут начаться некоторые проблемы. Кисти рук опухают и осложняют работу.

Конечно, есть и свои нюансы. Скованные за спиной руки освободить не получится — как тут сделаешь рычаг. И если вам попалась модель с жесткой сцепкой, пытаться освободиться таким образом тоже не стоит. Только руки повредишь.