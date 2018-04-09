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В Ленобласти начинается весенняя охота на птичьих самцов
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В Ленобласти начинается весенняя охота на птичьих самцов 

Интересант 1 час назад
В Ленобласти подписан приказ «О сроках весенней охоты». Для южных районов региона они установлены с 21 по 30 апреля, для северных — с 28 апреля по 7 мая. Разрешена добыча только самцов глухарей и тетеревов, селезней, гусей, вальдшнепа.
К южным районам Ленобласти отнесены Гатчинский, Киришский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский, Тосненский; к северным — Бокситогорский, Волховский, Волосовский, Всеволожский, Кировский, Выборгский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тихвинский.
Охотники обязаны иметь при себе билет, разрешения на хранение и ношение оружия, а также на добычу птицы.
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