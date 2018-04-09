МВД утвердило новый регламент прописки граждан

МВД РФ утвердило Административный регламент по предоставлению госуслуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства. Документ заменяет действовавший ранее аналогичный регламент Федеральной миграционной службы России, упраздненной в 2016 году.

Устанавливается, что подробные сведения о порядке регистрации должны быть размещены на сайте МВД и его подразделений, на портале госуслуг, на информационных стендах в органах регистрационного учета, в Многофункциональных центрах и почтовых отделениях . Можно получить эту информацию и по телефону, причем сотруднику госоргана сначала предписано представиться, назвав организацию, свои фамилию и должность, а затем отвечать подробно и в вежливой форме. Во время разговора должностным лицам следует произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими и не прерывать разговор из-за поступления звонка на другой аппарат. При этом телефонное информирование не должно длиться долее 10 минут.

Подать заявление на регистрацию можно как непосредственно в подразделения МВД, так и в МФЦ или через портал госуслуг. Причем время ожидания в очереди при личном визите не должно превышать 15 минут. Должностные лица, участвующие в предоставлении этой госуслуги, должны вести прием граждан в будние дни в дневное и вечернее время, а также в первую и третью субботы месяца (понедельник после рабочей субботы является неприемным днем).

Заявление о регистрации должно быть заполнено на компьютере или же от руки разборчиво печатными буквами, чернилами черного или синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания либо с помощью корректирующих средств.

Подать заявление о снятии с учета по месту пребывания может как сам жилец, так и собственник этого помещения, в том числе в случае, если он не давал согласия на прописку жильцов, но те каким-то образом зарегистрировались.

В финале сотрудник, выдавая документ заявителю, обязательно должен предложить гражданину поучаствовать в сборе мнений о качестве предоставления госуслуги, обращая внимание, что участие в оценке является бесплатным. Если прописавшийся согласен — он оставляет номер своего мобильного для участия в телефонном опросе. Также предусматривается возможность оставить отзыв о качестве обслуживания на сайте vashkontrol.ru, в личном кабинете портала госуслуг или с помощью СМС-сообщений.