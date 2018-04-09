В Подмосковье зафиксировали более 23 тысяч нарушений оплаты проезда

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . За первый квартал 2018 года на территории Московской области было зафиксировано более 23 тысяч нарушений оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минтранса.

С начала года в регионе было проверено около 30 тысяч транспортных средств.

"Было выявлено более 23 тысяч административных правонарушений на общую сумму более 37 миллионов рублей", — заявил директор ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» Михаил Степанов

По его словам, цель такой работы — пресечь факты безбилетного проезда, неправомерного использования документов для проезда, невыдачи пассажиру билета и отказа в безналичной оплате с использованием ЕТК «Стрелка».

Особо контролируются маршруты, на которые поступает больше всего обращений. Так, за I квартал было рассмотрено около 700 жалоб от пассажиров.