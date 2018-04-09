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В Подмосковье зафиксировали более 23 тысяч нарушений оплаты проезда
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В Подмосковье зафиксировали более 23 тысяч нарушений оплаты проезда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. За первый квартал 2018 года на территории Московской области было зафиксировано более 23 тысяч нарушений оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минтранса.
С начала года в регионе было проверено около 30 тысяч транспортных средств.
"Было выявлено более 23 тысяч административных правонарушений на общую сумму более 37 миллионов рублей", — заявил директор ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» Михаил Степанов.
По его словам, цель такой работы — пресечь факты безбилетного проезда, неправомерного использования документов для проезда, невыдачи пассажиру билета и отказа в безналичной оплате с использованием ЕТК «Стрелка».
Особо контролируются маршруты, на которые поступает больше всего обращений. Так, за I квартал было рассмотрено около 700 жалоб от пассажиров.
Кроме того, были проверены 520 автобусов, которые эксплуатируются в рамках пилотного проекта «Без кондуктора», а контроль безналичной оплаты проезда картой «Стрелка» прошел на 3,5 тысячи транспортных средств в Красногорске, Жуковском, Люберцах, Одинцове, Балашихе и Реутове. Было выявлено 3650 административных правонарушений на общую сумму порядка 5,5 миллиарда рублей.
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