Более 23 тыс. нарушений при оплате проезда в общественном транспорте выявили в Подмосковье в январе-марте

Свыше 23 тыс. административных правонарушений при оплате проезда в общественном транспорте выявлено в I квартале 2018 г. на территории Подмосковья . Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на директора ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области Михаила Степанова.

«ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» за I квартал 2018 г. проверило около 30 тыс. транспортных средств на соблюдение перевозчиками законодательства по оплате проезда в общественном транспорте в регионе. В результате проверки выявлено более 23 тыс. административных правонарушений на общую сумму более 37 млн руб.», — приводятся в сообщении слова М. Степанова.

Он подчеркнул, что в Подмосковье постоянно проводится работа по контролю перевозчиков за оплатой проезда в общественном транспорте.

«Основной целью является выявление и пресечение фактов безбилетного проезда и неправомерного использования документов для проезда, а также невыдача пассажиру билета и отказ в безналичной оплате с использованием карты «Стрелка». На особом контроле маршруты, на которые чаще всего приходят жалобы пассажиров. Так, за минувшие три месяца рассмотрено около 700 обращений граждан на неудовлетворительное качество транспортного обслуживания. По ним были проведены проверочные мероприятия и приняты меры административного воздействия», — пояснил М. Степанов.

В пресс-службе уточнили, что проведены мероприятия по маршрутам, эксплуатируемым в рамках пилотного проекта «Без кондуктора»: №1, 22 и 27 в городском округе Химки ; №1 и 2 в городском округе Королев; №1045 в Подольске ; №1, 2, 3, 4 в Долгопрудном ; №1, 4, 9 в Раменском

Жуковский, Люберцы, Одинцово, Балашиха, Отмечается, что всего в рамках пилотного проекта было проверено 520 автобусов и выявлено 22 факта безбилетного проезда. Кроме того, на постоянной основе проводится работа по контролю безналичной оплаты проезда картой «Стрелка» на маршрутах с наименьшим количеством транзакций на территориях городских округов Красногорск Реутов в том числе и на смежных маршрутах. Здесь было проверено около 3,5 тыс. транспортных средств, выявлено 3 тыс. 650 административных правонарушений на сумму около 5,5 млн руб.

Как напомнили в пресс-службе, направить обращения по фактам отказа в приеме безналичной системы оплаты, а также невыдачи билета можно на портале «Добродел» в разделе «Общественный транспорт».