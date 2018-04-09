Глава «Почты России» назвал крушение дрона «жесткой посадкой»

Полет дрона с посылкой « Почты России », о падении которого сообщалось ранее, был прекращен намеренно, при анализе параметров запуска, сообщил журналистам глава «Почты Росссии» Николай Подгузов

«Причина известна. Мы решили, что в тот момент, когда, анализируя параметры запуска летального аппарата, что необходимо его… запуск прекратить. Мы его не сбили. Мы его приземлили. Жесткая посадка была осуществлена», — ответил Подгузов на вопрос, выяснена ли уже причина падения дрона.

Первый беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку, вскоре после взлета упал на землю, сообщило 2 апреля «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Бурятии

«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе «Почты России» RNS сообщили, что тестирование организовывал производитель летного аппарата.

«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания «Рудрон/Экспедитор 3М» организовывала тестирование, на которое Почта России была приглашена в качестве одного из гостей», — сообщили RNS в пресс-службе «Почты России».