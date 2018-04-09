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Глава «Почты России» назвал крушение дрона «жесткой посадкой»
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Глава «Почты России» назвал крушение дрона «жесткой посадкой» 

Rambler News Service 1 час назад
Полет дрона с посылкой «Почты России», о падении которого сообщалось ранее, был прекращен намеренно, при анализе параметров запуска, сообщил журналистам глава «Почты Росссии» Николай Подгузов.
«Причина известна. Мы решили, что в тот момент, когда, анализируя параметры запуска летального аппарата, что необходимо его… запуск прекратить. Мы его не сбили. Мы его приземлили. Жесткая посадка была осуществлена», — ответил Подгузов на вопрос, выяснена ли уже причина падения дрона.
Первый беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку, вскоре после взлета упал на землю, сообщило 2 апреля «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Бурятии.
«Аппарат запустили по плану, он «встал», а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе «Почты России» RNS сообщили, что тестирование организовывал производитель летного аппарата.
«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания «Рудрон/Экспедитор 3М» организовывала тестирование, на которое Почта России была приглашена в качестве одного из гостей», — сообщили RNS в пресс-службе «Почты России».
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