Влажную уборку улиц проводят в Котельниках

В рамках месячника по благоустройству в городском округе Котельники началась влажная уборка улиц. Об этом рассказал директор МБУ «Спецтранс» Дмитрий Кисленко.

В Котельниках приступили к влажной уборке улиц. Работы уже проведены на Покровском проездах, а также продолжим их по всей территории городского округа. Постепенно приводим в порядок проезжую часть. Убираем также смет, грязь и пыль с придорожной части

— Дмитрий Кисленко.

Он добавил, что в работе задействованы комбинированные дорожные машины и тракторы.