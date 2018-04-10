Ещё
Влажную уборку улиц проводят в Котельниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Влажную уборку улиц проводят в Котельниках 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В рамках месячника по благоустройству в городском округе Котельники началась влажная уборка улиц. Об этом рассказал директор МБУ «Спецтранс» Дмитрий Кисленко.
В Котельниках приступили к влажной уборке улиц. Работы уже проведены на  Покровском проездах, а также продолжим их по всей территории городского округа. Постепенно приводим в порядок проезжую часть. Убираем также смет, грязь и пыль с придорожной части
— Дмитрий Кисленко.
Он добавил, что в работе задействованы комбинированные дорожные машины и тракторы.
21 апреля в городском округе пройдет субботник. Ранее глава Котельников Ирина Польникова сообщала, что он пройдет во дворах, скверах и других общественных местах. Определено свыше 20 территорий, которым будет уделено особое внимание.
360tv.ru: последние новости
В России решили ввести ГОСТ на маникюр Около 40% российских ТЦ проверили сотрудники МЧС и прокуратуры «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания долгов с «Газпрома»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков578
США отправляют ударную группу в Средиземное море307
Эрдоган раскритиковал Лаврова125
Китай пошел на уступки США в торговой войне432
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока42
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение