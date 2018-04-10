Влажную уборку улиц проводят в Котельниках 

В рамках месячника по благоустройству в городском округе Котельники началась влажная уборка улиц. Об этом рассказал директор МБУ «Спецтранс» Дмитрий Кисленко.
В Котельниках приступили к влажной уборке улиц. Работы уже проведены на Покровском проездах, а также продолжим их по всей территории городского округа. Постепенно приводим в порядок проезжую часть. Убираем также смет, грязь и пыль с придорожной части
— Дмитрий Кисленко.
Он добавил, что в работе задействованы комбинированные дорожные машины и тракторы.
21 апреля в городском округе пройдет субботник. Ранее глава Котельников Ирина Польникова сообщала, что он пройдет во дворах, скверах и других общественных местах. Определено свыше 20 территорий, которым будет уделено особое внимание.