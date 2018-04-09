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Уборка дворов от мусора проходит в Котельниках в рамках месячника по благоустройству
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Уборка дворов от мусора проходит в Котельниках в рамках месячника по благоустройству 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Уборка дворовых территорий от мусора проходит в городском округе Котельники. Об этом сообщила начальник управления жилищно‐коммунальной инфраструктуры администрации города Лариса Визаулина.
Глава Котельников Ирина Польникова поставила задачу привести в порядок городские территории после зимы. В рамках месячника по благоустройству к работам уже приступили. Во дворах специалисты убирают от мусора тротуары, газоны, придомовые территории, а также приводим в надлежащее состояние территории общественного пользования
— Лариса Визаулина.
Ранее глава Котельников Ирина Польникова провела ряд выездных совещаний и проверила качество уборки городских территорий. Она поручила дорожным и коммунальным службам более качественно проводить работы, в том числе во дворах и на детских игровых площадках, а также убирать мелкий мусор.
Общегородской субботник пройдет в городском округе Котельники 21 апреля.
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