Уборка дворов от мусора проходит в Котельниках в рамках месячника по благоустройству 

Уборка дворовых территорий от мусора проходит в городском округе Котельники. Об этом сообщила начальник управления жилищно‐коммунальной инфраструктуры администрации города Лариса Визаулина.
Глава Котельников Ирина Польникова поставила задачу привести в порядок городские территории после зимы. В рамках месячника по благоустройству к работам уже приступили. Во дворах специалисты убирают от мусора тротуары, газоны, придомовые территории, а также приводим в надлежащее состояние территории общественного пользования
— Лариса Визаулина.
Ранее глава Котельников Ирина Польникова провела ряд выездных совещаний и проверила качество уборки городских территорий. Она поручила дорожным и коммунальным службам более качественно проводить работы, в том числе во дворах и на детских игровых площадках, а также убирать мелкий мусор.
Общегородской субботник пройдет в городском округе Котельники 21 апреля.