Современные машины для уборки городских территорий представят на параде коммунальной техники в Котельниках

Современные машины для уборки дорог и тротуаров, дворов, общественных мест представят на параде коммунальной техники в Котельниках 14 апреля. Техника будет выставлена на прилегающей территории спортивного комплекса «Котельники» с 10.00 до 12.00. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

14 апреля на территории городского округа Котельники пройдет парад коммунальной и дорожной техники, которая будет задействована в весенне-летний период в уборке городских территорий. Все желающие могут прийти и оценить готовность муниципалитета к работе по содержанию дворов, улично-дорожной сети, тротуаров, общественных мест. Смотр состоится на территории спортивного комплекса в микрорайоне Белая Дача

Глава Котельников отметила, что технику представят управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, муниципальные бюджетные учреждения, занимающиеся вопросами содержания городских дорог.

Будут представлены поливальные и уборочные машины, комбинированные дорожные машины, тракторы, малая механизированная техника и другая. Вопросам содержания городских территорий в весенне-летний период будем уделять особое внимание в нашем городском округе

— Ирина Польникова.