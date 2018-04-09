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Жителей пос. Индустриальный оставят без воды
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Жителей пос. Индустриальный оставят без воды 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. Пресс-служба «Краснодар Водоканал» проинформировала о предстоящем отключении водоснабжения. У большинства абонентов пос. Индустриальный оно будет приостановлено завтра с с 13:00 до 18:00.
Причиной тому послужит проведение плановых работ. Специалисты будут подключать сети водоснабжения диаметром 100 мм к вновь пробуренной скважине.
Модернизация производится в рамках реализации инвестиционной программы.
Компания приносит абонентам свои извинения за временные неудобства.
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