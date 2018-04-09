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«Власть отказалась от тонкой игры и решила выстроить жесткую вертикаль»
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«Власть отказалась от тонкой игры и решила выстроить жесткую вертикаль» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Прямые выборы мэра в Екатеринбурге могут вернуть, но только после того, как избавятся от Евгения Ройзмана на этом посту?
Власти Екатеринбурга намерены вернуть прямые выборы мэра в 2023 году — после того, как закончатся полномочия мэра, которого изберут в ближайшее время. Об этом сообщил «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник в горадминистрации. И это после того, как областное законодательное собрание Екатеринбурга приняло законопроект главы региона Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра города. Уже в пятницу губернатор подписал закон. Теперь мэр будет избираться депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Sobesednik.ru поговорил с генеральным директором Центра развития региональной политики Ильей Гращенковым о том, зачем в Свердловской области решили так быстро поменять сложившуюся систему власти «сити-менеджер — мэр», чем не угодил действующий мэр Евгений Ройзман и зависит ли еще от нас судьба наших городов и регионов.
— Понятно, что Ройзман несистемная фигура, но зато его участие в политической жизни в России явно не бесполезно: с одной стороны, он как мэр, у которого практически нет прав, не сильно мешает властям (как утверждает сам Ройзман, у него налажена работа с сити-менеджером), а с другой — благодаря ему создавалась видимость конкуренции. Зачем его убирать?
— Губернатор Куйвашев выгодно воспользовался сложившейся ситуацией: регион успешно провел президентские выборы, которые прошли без скандалов и с хорошим результатом, никакая оппозиция не объединилась, Ройзман, который мог харизматично выступить, в качестве оппонента Путину не выдвинулся… Куйвашев просто убрал своего давнего соперника.
Конструкция, возникшая еще при Володине, в которой мэр Ройзман как медийная политическая фигура уравновешивал Куйвашева, раздражала и самого губернатора. Конечно, Ройзман не имел никаких реальных полномочий, но он все равно оставался в публичной политике и оказывал влияние на регион. Урал вообще специфический регион, где живут свободолюбивые люди, где существуют крупные независимые медиаресурсы, которыми, кстати, Ройзман активно пользовался в донесении критики в отношении губернатора.
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— Но ведь Екатеринбург — один из немногих городов, где до последнего времени оставались прямые выборы главы и где этот пост занимает не представитель правящей партии?
— Да, один из немногих. К примеру, Новосибирск достаточно политически активный регион и для новосибирцев важно самим выбирать себе власть. [Мэр Новосибирска Анатолий] Локоть периодически цитирует учебник истории, напоминая о том, что в Сибири никогда не было крепостного права и люди привыкли сами выбирать себе власть. Это действительно так. Недаром сейчас советник Локотя, бывший губернатор [Новосибирской области в 2000–2010 гг. и Красноярского края в 2014–2017 гг. Виктор] Толоконский поддерживает мэра в стремлении сделать политику народной.
А присланный технократ [врио губернатора Новосибирской области Андрей] Травников, экс-мэр Вологды, не понимает потребностей региона и старается производить какие-то решения, основываясь на своем опыте работы в Вологде. Но это совершенно разные истории: Вологодская область — это регион-корпорация, поскольку есть образующее предприятие (Череповецкий металлургический комбинат) и вся область «подчинена» ему. Новосибирск же независит ни от нефти, ни от металла. Это один из немногих сибирских регионов, который живет не за счет добычи и переработки ископаемых, а за счет бизнеса, науки и так далее.
Кстати, иркутский [губернатор, член КПРФ Сергей] Левченко все время выступает с инициативой вернуть прямые выборы мэра. Коммунисты сейчас заняли позицию по демократизации политики, чтобы вернуть политику в муниципальное управление. Поскольку жесткая вертикаль власти не работает на благо горожан. Ну а для чего нужен карманный мэр, который просто транслирует непопулярные решения губернатора? Понятно, что если бы мэры были самостоятельными, то они бы старались выбивать финансирование из региона на город.
кстати
В 2015 году Левченко, еще будучи депутатом Госдумы, инициировал запрос в Конституционный суд о правомочности ограничения прямых выборов глав муниципальных образований. В решении суда говорилось, что «субъекты Федерации вправе подходить к вопросам сферы местного самоуправления дифференцированно, но критерии вводимых различий должны быть четко формализованы», однако отмена выборов, оправданная «территориальными особенностями и публичными задачами», не противоречит Конституции и действующим федеральным законам.
— Из-за отмены прямых выборов глав городов, введения института сити-менеджеров и фактических назначений губернаторов в регионы выстраивается жесткая вертикаль власти. Зачем?
— Сити-менеджеры — это либеральная программа по еще большей вертикализации власти: фактически губернаторам дают полномочия по объединению власти в своих руках (как муниципальной, так и региональной). Раньше мэр крупного регионального центра всегда был главным противником губернатора, это классическая схема противостояния. В этом федеральная власть черпала некую силу для себя: сохраняя такой баланс, она могла влиять на расклад политических сил.
Но федеральная власть отказалась от тонкой политической игры и решила выстроить жесткую вертикаль: мэры, уравновешивающие губернаторов, им уже не нужны, а губернаторов федеральный центр и так фактически назначает.
На сегодняшний день есть всего несколько губернаторов, которые слабо контролируются Кремлем. Это губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который победил от КПРФ, или, например, Евгений Савченко в Белгородской области. Когда встал вопрос о переназначении Савченко губернатором, Кремль долго тянул, понимая, что Савченко надо менять… Но тот предпринял попытку снова выдвинуться на выборы в качестве самовыдвиженца — и выиграл выборы с убедительным результатом. Таких губернаторов остался совсем небольшой процент.
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— Как показывает практика, зачастую губернаторы-ставленники, назначаемые в качестве временно исполняющих обязанности, впоследствии выходят на выборы и… побеждают. Почему?
— То ли административный ресурс настолько силен, то ли население полностью устраивают те кандидатуры, которые власть предлагает в качестве кандидатуры.
Несмотря на то, что система действительно выстроена так, что кого власти назначают врио, тот в последующем и становится губернатором, могут быть и исключения. В этом году на выборах губернаторов далеко не у всех назначенцев есть шанс победить: на мой взгляд, далеко не у всех врио позиция в регионах убедительна. Например, в Новосибирской области Андрей Травников не факт, что будет избран, поскольку он не имеет никакого отношения к Новосибирской области, а в регионе все-таки более популярны оппозиционные политики, как, например мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Спорный вопрос и по нынешнему главе Кемеровской области, который возглавил регион после такой трагедии… [Прим. ред. : 1 апреля врио назначен Сергей Цивилев, до того проработавший в регионе замом Тулеева всего месяц.]
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