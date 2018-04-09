В центре соцобслуживания Некрасовки поговорили про Пасху 

В филиале «Некрасовка» прошла встреча участников пилотного проекта «Московское долголетие» со служащей храма Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях.
Она рассказала об истории праздника Пасха, о Страстной седмице, в том числе и о Чистом Четверге. Все присутствующие также посмотрели видеосюжеты о празднике, задали интересующие их вопросы.
Напомним, что православные верующие отметили праздник Пасхи в воскресенье, 8 апреля.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы расположен на пересечении проспекта Защитников Москвы и улицы Покровская. (вт)