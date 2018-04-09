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В Косино-Ухтомском состоялась благотворительная ярмарка
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В Косино-Ухтомском состоялась благотворительная ярмарка 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
В минувшую субботу на территории Храма Живоначальной троицы в Кожухово на Святоозерской улице, жители района приобрели выпечку и сувенирную продукцию. Собранные денежные средства будут в ближайшее время направлены на лечение больных детей.
Жители района Косино-Ухтомский заранее приготовили для благотворительной ярмарки домашние поделки. Среди них: картины, вышитые иконы, а также выпечка. Важно отметить, что с инициативой организации благотворительной ярмарки выступил сам настоятель Храма отец Алексий. По его словам, благотворительные ярмарки проходят масштабнее, но в текущем году мастер-классы и различные конкурсы, викторины были перенесены на Троицу.
Более того, большой вклад в изготовление сувенирной продукции и выпечки внесли многодетные мамы.
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