В Косино-Ухтомском состоялась благотворительная ярмарка

В минувшую субботу на территории Храма Живоначальной троицы в Кожухово на Святоозерской улице, жители района приобрели выпечку и сувенирную продукцию. Собранные денежные средства будут в ближайшее время направлены на лечение больных детей.

Жители района Косино-Ухтомский заранее приготовили для благотворительной ярмарки домашние поделки. Среди них: картины, вышитые иконы, а также выпечка. Важно отметить, что с инициативой организации благотворительной ярмарки выступил сам настоятель Храма отец Алексий. По его словам, благотворительные ярмарки проходят масштабнее, но в текущем году мастер-классы и различные конкурсы, викторины были перенесены на Троицу.

Более того, большой вклад в изготовление сувенирной продукции и выпечки внесли многодетные мамы.