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«Рособоронэкспорт» покажет на выставке в Индии фрегаты проекта 11356 и танки Т-90
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«Рособоронэкспорт» покажет на выставке в Индии фрегаты проекта 11356 и танки Т-90 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия на выставке Defexpo India 2018 представит более 230 различных образцов вооружений, в том числе танки Т-90 и фрегаты проекта 11356. Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех).
Международная выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи.
"На стенде "Рособоронэкспорта" представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что из представленных образцов для сухопутных войск наибольшими перспективами на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии обладают танки Т-90C и Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Э» и «Корнет— ЭМ», а также автоматы Калашникова последних серий.
"Кроме того, иностранные заказчики в регионе проявляют интерес к системам противовоздушной обороны. Ожидается, что на Defexpo India представители вооруженных сил региона особое внимание проявят к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» и зенитному ракетному комплексу «Тор— М2Э», — отметили в «Рособоронэкспорте».
В сегменте вооружения и военной техники для военно-морского флота «Рособоронэкспорт» ожидает увидеть большой интерес иностранных делегаций к фрегату проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю проекта 12701 «Александрит-Э», спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке «Амур-1650».
Главой российской делегации на выставке назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, делегацию «Рособоронэкспорта» возглавляет заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
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