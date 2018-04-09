Самарская компания «Стройнефть» реконструирует аэропорт «Уфа» за 2 млрд рублей

Все работы компания должна будет выполнить до декабря 2019 года. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Заявку на участие в конкурсе подавало также ООО «Янтарьсервисбалтик», зарегистрированное в Калининградской области . Однако его заявка была признана не соответствующей требованиям конкурсной документации. В итоге к участию в конкурсе было допущено только ООО «Стройнефть», и ставшее его победителем.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Стройнефть» зарегистрировано в Самаре . Общество специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. По итогам 2016 г. выручка ООО «Стройнефть» составила 278,7 млн руб., чистая прибыль — 1,67 млн рублей. Директором и владельцем компании является Андрей Лушин.

Согласно сведениям ИАС Seldon Basis, последним выигранным компанией «Стройнефть» является аукцион на строительство пожарного депо в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и Демократической.

Подрядчику предстоит провести на площадке подготовительные работы, включая вырубку деревьев, разборку существующего тротуарного покрытия и ограждений, демонтаж зданий и инженерных сетей. Также победитель конкурса должен будет построить здание терминала ВВЛ, аванперрон, топливохранилище, провести инженерные сети и благоустроить территорию.

Работы планируется финансировать за счет собственных средств аэропорта (1,57 млрд руб.) и бюджетных инвестиций (500 млн руб.).

Напомним, в 2017 г. была завершена реконструкция аэродромного комплекса аэропорта «Уфа», которая велась с 2014 г. в условиях действующего аэродрома. Реконструкция терминала внутренних авиалиний, как отмечают в пресс-службе правительства Башкортостана , позволит осуществить концепцию «моноблока», наиболее эффективно отвечающую потребностям аэропорта, а также повысит пропускную способность внутреннего терминала вдвое — с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час и 4 млн пассажиров в год.

АО «Международный аэропорт „Уфа“ — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.