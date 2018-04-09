Глава Роскомнадзора заявил, что не видит для себя рисков из-за санкций США

США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.

"Да не вижу я для себя никаких особых рисков! Я в Соединенных Штатах Америки последний раз много лет назад был, и как жил, так и живу, как работал, так и работаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно", — сказал Жаров журналистам в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи

"У меня активов там нет и счетов за границей у меня нет. Я об этом регулярно сообщаю в декларациях, которые я предоставляю как государственный служащий. Все это проверяется, и поэтому тоже я сплю спокойно по этому поводу", — добавил глава надзорного ведомства.