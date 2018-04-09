Глава Роскомнадзора заявил, что не видит для себя рисков из-за санкций США 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров не видит для себя рисков из-за включения в санкционный список США, поскольку активов и счетов за рубежом у него нет.
США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников, включая Жарова.
"Да не вижу я для себя никаких особых рисков! Я в Соединенных Штатах Америки последний раз много лет назад был, и как жил, так и живу, как работал, так и работаю. Отношусь к этому абсолютно спокойно", — сказал Жаров журналистам в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи.
"У меня активов там нет и счетов за границей у меня нет. Я об этом регулярно сообщаю в декларациях, которые я предоставляю как государственный служащий. Все это проверяется, и поэтому тоже я сплю спокойно по этому поводу", — добавил глава надзорного ведомства.
При этом он отметил, что данная ситуация, не затрагивая его лично, говорит о напряженных отношениях между США и Россией. «Я считаю, что это печальный факт, поскольку он демонстрирует достаточно напряженный уровень отношений между нашими двумя странами, и это, безусловно, не может радовать. А то, что касается конкретно меня, я повторю, что я как жил, так и живу, ничего в моей жизни не изменилось», — сказал Жаров.