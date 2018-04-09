«Ажиотажный спрос на онлайн-кассы начнется уже в мае»

«Главная задача реформы 54-ФЗ — перевод всех касс в России на передачу фискальных данных в налоговую в режиме реального времени. ФНС получает данные через оператора фискальных данных, который отвечает за своевременную и защищенную передачу фискальных данных в налоговую.

В целом, плюсы реформы очевидны: налоговая инспекция станет получать информацию о товарообороте в реальном времени, что позволит оперативно находить компании-нарушителей, у предпринимателей будет гораздо меньше трудностей с отчетностью, к тому же, дополнительные аналитические инструменты позволят оптимизировать затраты и даже увеличить продажи. В прошлом году на новый порядок использования касс перешли большинство организаций и ИП, которые применяли старые ККТ (крупный ритейл). С 1 июля 2018 года онлайн-кассами также начнут пользоваться организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН с сотрудниками, которые торгуют в розницу или оказывают услуги в сфере общепита, а также те предприниматели, которые используют торговые автоматы.

Конечно же, у бизнеса возникнет или уже возникло немало вопросов — как перейти на кассы максимально бюджетно и безболезненно. Мы рекомендуем интернет-магазинам брать кассу в аренду — тогда все расходы на техническое обслуживание кассы, ее установку и хранение берет сервис по предоставлению услуги. Тем, у кого бизнес носит сезонный характер, советуем остановить свой выбор на ОФД с тарификацией по дням. Все предпринимателям рекомендую обратить внимание на те ОФД, которые предлагают услуги по принципу „все включено“: касса в аренду, фискальный накопитель и услуги ОФД в одном пакете. Также нелишним будет озаботиться покупкой кассы заранее, чтобы не попасть в волну ажиотажного спроса на онлайн-кассы (а он начнется, по нашим оценкам, уже в мае)».