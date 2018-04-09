Стала известна дата открытия калининградского стадиона ЧМ-2018

Замминистра спорта России Павел Новиков сообщил, что матч открытия футбольной арены в Калининграде , которая будет использоваться во время чемпионата мира -2018, состоится 12 мая. Слова специалиста приводит ТАСС

"Тестовый матч, который будет последний, 12 мая, это будет уже матч открытия стадиона, где у нас по сути никаких проблем, никаких недостатков уже быть не должно", — заявил Новиков.

Также функционер отметил, что все проблемы, касающиеся стадиона, устранены.

"Для нас это новый объект, мы его еще не до конца протестировали и будем смотреть, как он будет себя вести уже непосредственно с людьми. Проблемы, которые касались ответственности Калининградской области , по его словам, урегулированы, в том числе по гостиницам, тренировочным площадкам", — добавил специалист.

Ранее стадион в Калининграде получил разрешение на ввод в эксплуатацию на чемпионате мира по футболу — 2018.